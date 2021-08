Covid-19: Prefeita de Lagarto anuncia ampliação e antecipação da vacinação

Na tarde da última quinta-feira, 12, a prefeita de Lagarto, Hilda Ribeiro (Solidariedade), anunciou que as pessoas com 23 e 24 anos serão vacinadas contra o novo coronavírus (covid-19) a partir deste sábado, 14. Ela também disse que a aplicação da 2ª dose da vacina AstraZeneca nas pessoas com agendamento entre os dias 14 e 23 de agosto será antecipada.

Vacina boa é vacina no braço! Chegou a vez de quem tem 2️⃣3️⃣ e 2️⃣4️⃣ anos. Será a partir deste sábado (14). Fiquem atentos à documentação e aos locais para vacinação. — Hilda Ribeiro (@hilda_rribeiro) August 12, 2021

Neste sábado, 14, os cidadãos com 23 e 24 anos poderão receber o imunizante, das 09h às 14h, no Centro de Vacinação, na Unidade Básica de Saúde (UBS) do povoado Colônia Treze e na Escola Municipal Frei Cristóvão.

Já no dia 16 de agosto, as vacinas serão aplicadas de 8h às 12h e das 13h às 16h, na UBS dos bairros Campo da Vila e Cidade Nova, na Clínica de Saúde da Família Dr. Davi Marcos de Lima e nas UBSs dos povoados Colônia Treze, Brasília e Jenipapo. O Centro de Vacinação funcionará das 8h às 12h e das 13h às 21h; e a Escola Municipal Frei Cristóvão, das 9h às 12h e das 13h às 16h.

Em todos os casos é necessário apresentar original e cópia do RG, CPF e comprovante de residência de Lagarto.

Antecipação da 2ª dose da AstraZeneca

As pessoas com o agendamento entre os dias 14 e 23 de agosto para receber a 2ª dose da vacina AstraZeneca poderão comparecer a Escola Municipal Frei Cristóvão nesta sexta-feira, 13, 9h às 12h e das 13h às 16h; e no próximo sábado, 14, das 09h às 14h.