Governo de Sergipe mantém medidas restritivas contra a covid-19

Na última quinta-feira, 12, o governo de Sergipe prorrogou o decreto mantendo todas as medidas restritivas vigentes até a próxima a reunião do Comitê Técnico-Científico e de Atividades Especiais (Ctcae). A decisão foi adotada após reunião semipresencial com o governador Belivaldo Chagas, no Palácio dos Despachos, na qual foram analisados os dados da pandemia em Sergipe, com registro de queda nas internações da rede pública e particular e no número de óbitos no estado.

Belivaldo foi cauteloso e pontuou que vai aumentar a fiscalização sanitária e a vacinação nos municípios. “Com a predominância desta nova variante do vírus, que é mais contagiosa, não podemos correr o risco de, ao flexibilizar ainda mais os setores, horários e atividades, acabar voltando a um patamar anterior de aumento no número de hospitalizações e óbitos. Por isso, vamos estimular a vacinação em primeira e principalmente segunda dose, estimulando nos municípios a busca ativa e a repescagem”, frisou o chefe do executivo estadual.

Foi analisado pelo Ctcae o fluxo das unidades hospitalares. Nos últimos 14 dias, as internações totais reduziram 26,5%, sendo 37,9% nas UTIs e 10,4% nas enfermarias. “A média diária de novos casos permanece em baixa. As internações totais caíram para uma média diária de 118”, detalhou o superintendente de Planejamento do Estado de Sergipe, Marcel Resende.

O cenário da pandemia da Covid-19 atingiu o menor valor em vários aspectos, segundo análise do superintendente. No último dia 09, por exemplo, as internações totais entre a rede pública e privada chegaram ao menor valor da série histórica, com 113 internados.

Em virtude das variantes da Covid-19 em circulação, o coordenador da Força-Tarefa Covid-19, professor Lysandro Borges (UFS), afirmou que a vacinação pode inibir a cepa Delta. “A conscientização da população é muito importante no processo. Assim como é preciso garantir a vacinação em segunda dose e buscar os faltantes, continuar com o uso de máscara e medidas de distanciamento. Também é importante o mapeamento das cepas, e isso só é feito com testagem em massa”, atestou o professor.

Restrições

O toque de recolher está mantido da 0h às 5h do dia subsequente nas sextas-feiras e sábados em todo o estado. Ficam mantidas também as restrições e proibições das atividades não essenciais como shows, baladas e micaretas. Os estabelecimentos autorizados a abrir devem fechar até no máximo 23h, para permitir o deslocamento de todos até suas casas.