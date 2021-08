Suspeito de homicídio em Paripiranga é preso em Sergipe

A Polícia Civil de Sergipe cumpriu ontem, 12, na zona rural de Neópolis, um mandado de prisão preventiva contra Reinaldo Gonçalves de Andrade, suspeito de um homicídio ocorrido no município baiano de Paripiranga. Informações repassadas pela Polícia Civil da Bahia auxiliaram na detenção.

O delegado sergipano José Luiz Accioly Teixeira, responsável pela Delegacia de Neópolis, recebeu informações da polícia baiana sobre a provável localização Reinaldo. Segundo a PC da Bahia, ele estaria morando no povoado Mussuípe, em Neópolis, e havia um mandando de prisão aberto em seu nome.

De imediato, foram iniciadas as buscas, que confirmaram a localização e resultaram na prisão do investigado. Em meio à ação, ele confessou o crime praticado no estado da Bahia e já está à disposição da Justiça baiana.