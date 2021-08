Câmara de Lagarto aprova homenagem a saudosa Raiane Paixão

Na sessão da última quinta-feira, 12, a Câmara Municipal de Vereadores de Lagarto aprovou uma homenagem a saudosa Raiane da Paixão Santos, que faleceu em julho deste ano vítima da covid-19. Ela dará nome a atual Rua D do Conjunto Jardim do Irapuru, localizada no povoado Colônia Treze.

A iniciativa foi vereador Josivan Rodrigues, popularmente conhecido como Gordinho de Jorge da Laranja, o qual destacou a importância da homenagem a jovem que partiu deixando um imenso lastro de saudade. Tanto que sua parte gerou uma grande comoção junto aos cidadãos.

“Raiane era uma pessoa muito especial, filha de uma família muito especial. Então é uma singela homenagem que essa Casa vai fazer em homenagem também a todos os que morreram de covid em nossa comunidade e em nossa cidade”, justificou o vereador durante a votação do projeto.

Após a fala do edil, a homenagem foi aprovada por unanimidade.

Raiane da Paixão era natural do povoado Colônia Treze e, em seus últimos dias, tentou vencer à covid-19 no Hospital Universitário de Lagarto, onde a família assegura que ela recebeu um tratamento repleto de muito amor e carinho.

