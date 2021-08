Inscrições abertas para a Olimpíada Brasileira de Saúde e Meio Ambiente

Estão abertas as inscrições para a 11ª Olimpíada Brasileira de Saúde e Meio Ambiente (Obsma) até o dia 8 de julho de 2022, no site da olimpíada. Podem participar alunos do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental e do Ensino Médio, incluindo a Educação de Jovens e Adultos, de escolas públicas ou privadas. Os professores são responsáveis pela inscrição dos trabalhos de seus alunos nas modalidades Produção Audiovisual, Produção de Texto ou Projeto de Ciência.

A iniciativa é um projeto educativo bienal promovido pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e tem como objetivo estimular e mobilizar a comunidade escolar a refletir de forma crítica sobre questões relacionadas à saúde, ao meio ambiente e a suas interfaces com a educação, ciência e tecnologia. Os trabalhos devem ser, obrigatoriamente, originais; devem abordar os temas centrais propostos e serem realizados entre os anos de 2021 e/ou 2022. A partir da inscrição, ficam vinculados a uma das seis Coordenações Regionais – Centro-Oeste; Minas-Sul; Nordeste I; Nordeste II; Norte e Sudeste – de acordo com a cidade e o estado onde está localizada a escola.

Na 11ª edição, será conferido o Prêmio Menina Hoje, Cientista Amanhã, em homenagem à trajetória científica de Maria von Paumgartten Deane (1916-1995); a trabalhos regularmente inscritos na 11ª Obsma desenvolvido por grupos de alunas e professoras, exclusivamente do gênero feminino. Para concorrer ao Prêmio, a professora responsável deverá assinalar no formulário eletrônico, no momento da inscrição, que seu trabalho está de acordo com o Art. 34 do Regulamento. O prazo para envio do trabalho, via Correios ou e-mail, encerra-se no dia 15 de julho de 2022.

Os projetos selecionados na fase regional serão premiados com o destaque regional e seguem para a etapa nacional, na qual o professor e um aluno representante do trabalho premiado participam da cerimônia de premiação no Rio de Janeiro, de eventos culturais e pedagógicos organizados pela Obsma e parceiros, dentre outras atividades.

A olimpíada visa fortalecer nos jovens estudantes o desejo de aprender, conhecer, pesquisar e investigar. Criada em 2001, a Obsma incentiva a realização de trabalhos que contribuam para a melhoria das condições ambientais e de saúde no Brasil, além de possibilitar que o conhecimento científico se torne próximo do cotidiano escolar e que as atividades pedagógicas de professores e escolas ganhem visibilidade.

Oficinas

Nos dias 17 e 18 de agosto a Olimpíada Brasileira de Saúde e Meio Ambiente realiza a 4ª Oficina Pedagógica Online de 2021, das 10h às 12h, por meio da plataforma Zoom, transmitida pelo Facebook oficial da olimpíada. As inscrições estão abertas até o dia 16 de agosto, e todos os inscritos que participarem da oficina receberão um certificado. A oficina é voltada para professores de todo o Brasil e irá abordar o “Audiovisual e Educação: caminhos percorridos, desafios colocados” e terá o Coordenador do Núcleo de Estudos Audiovisual e Saúde (Neavs/Video Saúde/Icict Fiocruz), Wagner Oliveira, como debatedor.

No dia 17, a coordenadora adjunta regional Nordeste II/ Obsma Nelzair Vianna abrirá o evento falando da Fiocruz. Os convidados especiais do primeiro dia serão Maria Angélica dos Santos, da Cinemateca Capitólio/Porto Alegre, que falará sobre “Programa de Alfabetização Audiovisual: uma experiência em Porto Alegre/Rio Grande do Sul”; e Felipe Barquete e Isaac Pipano, da Semente Escola de Educação Audiovisual/Paraíba, que fará a apresentação “Semente Educação Audiovisual: reflexões sobre práticas educativas”.

Já no dia 18, a coordenadora da Regional Nordeste I, Zulma Medeiros, fará uma apresentação sobre a OBSMA e, em seguida, será a vez de Gregório Albuquerque, da Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio (EPSJV)/ Fiocruz, falar sobre “Educação audiovisual na perspectiva da cultura, da política e da educação”; e Daniela Muzi, da VideoSaúde – Icict/ Fiocruz apresentar “Audiovisual em saúde: um roteiro de análise”.

Acesse o regulamento:https://olimpiada.fiocruz.br/wpcontent/uploads/2021/08/Regulamento-11a-Edicao.pdf

Inscrições para a oficina: https://olimpiada.fiocruz.br/oficinas/

Transmissão da oficina:www.facebook.com/obsma

Inscrições dos trabalhos:https://obsma.fiocruz.br/auth/login