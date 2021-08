UFS convoca aprovados no período 2021.1 para confirmação da matrícula

Na última quinta-feira (12), a Universidade Federal de Sergipe (UFS) anunciou a convocação dos estudantes com ingresso no período letivo 2021.1, através do SiSU UFS, para a confirmação de matrícula institucional, entre os dias 16 e 27 de agosto.

Devem realizar o procedimento, os ingressantes que realizaram pré-matrícula na condição de classificados na chamada regular ou classificados na lista de espera. A confirmação de matrícula é feita no Portal do Discente, conforme o manual de confirmação de matrícula.

De acordo coma UFS, a confirmação da matrícula é obrigatória, e caso o candidato não a efetue nos prazos previstos no edital, a sua pré-matrícula será cancelada, podendo ser chamado para ocupar a vaga um candidato suplente ou excedente, respeitando a ordem de classificação. Confira aqui o edital de confirmação de matrícula .