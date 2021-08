Belivaldo estende benefício do Cartão Mais Inclusão até outubro

Na última sexta-feira, 13, o governador de Sergipe, Belivaldo Chagas, sancionou a Lei que beneficia aproximadamente 14 mil famílias com a concessão de mais três parcelas do benefício emergencial do Cartão Mais Inclusão (CMais), que agora será pago até outubro. Somados aos beneficiários permanentes do Programa, cerca de 20 mil famílias da extrema pobreza são alcançadas pelo CMais. O Projeto de Lei enviado pelo Governo de Sergipe para prorrogação do benefício foi aprovado na Assembleia Legislativa de Sergipe, na última quarta-feira, 11.

Custeado com recursos do Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza (Funcep), o CMais tem uma previsão de investimentos de aproximadamente R$ 8,7 milhões, de agosto até o final do atual exercício – recursos que, de acordo com o governador Belivaldo Chagas, já estão garantidos pelo Estado.

O CMais foi criado pelo Governo de Sergipe para combater a insegurança alimentar junto à população que se encontra na extrema pobreza, e consiste no pagamento de parcelas entre R$ 100 e R$ 200 a beneficiários inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico), que não recebem nenhum outro auxílio estadual ou federal.

Pago mensalmente, o benefício pode ser usado exclusivamente na compra de alimentos, em qualquer estabelecimento da rede credenciada Banese. Em vigor desde abril de 2020, o Cartão Mais Inclusão – CMais já investiu cerca de R$ 35 milhões no pagamento de 343.413 mil benefícios.