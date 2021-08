Riachão do Dantas segue avançando na construção de sua política ambiental

Na última sexta-feira, 13 de agosto, a Prefeitura de Riachão do Dantas deu mais um grande passo rumo à consolidação e implantação de uma política ambiental. Um encontro que reuniu a prefeita Simone Andrade; o secretário de Meio Ambiente, Júnior Oliva; o Procurador do Município, Dr. Joel Fontes; e o Superintendente do Consórcio do Sul e Centro Sul, Edvaldo Ribeiro, consolidou pautas importantes para o crescimento e a evolução de todo trabalho voltado ao meio ambiente que está sendo desenvolvido dentro do município.

Dentre os assuntos discutidos estavam temas como: O fortalecimento do programa municipal de coleta seletiva em parceira com o Ministério Público do Trabalho (MPT), a destinação final adequada dos resíduos sólidos urbanos, o planejamento referente as ações proposta pelo novo marco regulatório do saneando básico e a instalação do pátio de compostagem.

Nas redes sociais, a prefeita Simone Andrade destacou que o MPT doou R$ 100 mil para a cooperativa de Catadores de Riachão do Dantas. “Esse apoio é importante para seguirmos construindo um futuro ainda melhor e um trabalho capaz de ajudar o meio ambiente e as futuras gerações”, comemorou a gestora.

Simone ainda observou que a implementação da coleta seletiva de lixo, que tende a ser potencializada nos próximos dias, “tem melhorado a qualidade de vida de muitas famílias e contribuído com a sustentabilidade do meio ambiente”.