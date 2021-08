Faleceu o ex-deputado estadual e ex-prefeito de Lagarto Arthur Reis

Na manhã deste sábado, 14, faleceu o ex-deputado estadual e ex-prefeito de Lagarto Arthur de Oliveira Reis, de 94 anos. No momento de seu passamento, ele estava em sua residência na capital sergipana.

Fundador do agrupamento político Saramandaia, Arthur Reis está entre os grandes nomes da política lagartense, tendo como suas principais obras: a construção do Colégio Frei Cristóvão de Santo Hilário, da Barragem Dionísio de Araújo Machado em parceria com o então governador João Alves Filho, do Rotary Club de Lagarto, além de várias igrejas nas zonas rural e urbana do município.

Ele deixou a atividade política em 2003 por conta da idade avançada, mas seu nome sempre foi lembrado pelos lagartenses. Tanto que, em 2013, ele chegou a participar de alguns comícios do então candidato a prefeito de Lagarto Lila Fraga, que foi o vencedor daquele pleito.

Além disso, seu legado político ainda contribuiu com a entrada do seu filho Jerônimo (ex-deputado federal e ex-prefeito de Lagarto) e Goretti Reis (deputada estadual), além dos netos Fábio (deputado federal) e Sérgio Reis (ex-deputado federal e presidente do MDB em Sergipe) na política.

Arthur Reis completaria 95 anos de idade no próximo dia 28 de agosto.

O legado da palavra dada

Para o jornalista Arthur Bevelô, em homenagem publicada no blog Cotidiano Lagartense, Arthur Reis deixou um legado político que dificilmente será esquecido, sobretudo por que ele conquistou um respeito indiscutível com a população, devido ao cumprimento da sua palavra, já que era o homem do “Sim é sim” e “não é não”.

Já em 2017, o historiador Dr. Claudefranklin Monteiro chegou a escrever que Arthur Reis, ao longo de mais de oito décadas, tornou-se uma referência de caráter, um sinônimo de palavra empenhada e posta.

“A cidade carece de um líder de palavras firmes e ações positivas que a sua contribuição política deixou. Bons tempos onde a palavra obra era sinônimo de progresso”, escreveu.

