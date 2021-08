Atlético Mineiro anuncia a contratação de Diego Costa

Na noite deste sábado, 14, o Clube Atlético Mineiro oficializou a contratação do centroavante lagartense Diego Costa, de 32 anos. O anúncio ocorreu por meio da internet.

Pelas informações, Diego Costa firmou com o Galo um contrato até 2022, ano em que está prevista a inauguração da Arena MRV, estádio do Atlético.

Minutos antes do anúncio oficial, um vídeo com a fala do centroavante lagartense naturalizado espanhol circulou nas redes sociais. Nele, Diego saúda a torcida.

“Fala, torcida mais engajada do Brasil. Muito obrigado pelo apoio. Aqui é Galo! Aqui é Diego Costa!”, disse o atleta que é esperado em Belo Horizonte até a próxima segunda-feira, 16.