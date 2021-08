Carro derruba poste de eletricidade na nova entrada de Lagarto

Na noite deste domingo, 15, um acidente automobilístico foi registrado na nova entrada de Lagarto, na altura do povoado Várzea dos Cágados, próximo à Confraria Paulistana. Na ocasião, um veículo Chevrolet Corsa colidiu contra um poste de eletricidade, que acabou caindo.

Segundo informações recebidas pelo Portal Lagartense, as causas do acidente ainda são desconhecidas e o condutor do veículo ainda não foi localizado. É que, segundo consta, após a colisão, ele fugiu do local. Por outro lado, familiares do mesmo já foram ao local para as devidas providências.

Além disso, com o impacto, um segundo poste acabou ficando torto. Diante disso, agentes do Departamento de Trânsito e Transportes Urbanos (DTTU) e técnicos da Energisa foram deslocados para o local, para a tomada das devidas providências.

Vale lembrar que a nova entrada de Lagarto ainda não foi concluída e, por isso, não dispõe dos dispositivos de sinalização vertical e horizontal. O trecho também já conta com alguns buracos, sendo que um deles foi pivô da morte de um motociclista, no último dia 03 de agosto.

