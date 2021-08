Na noite do último sábado, 14, um homem identificado por Edileuson Souza, popularmente conhecido por Galego do Pão, morreu após ser esfaqueado em um bar. O caso ocorreu por volta das 22h, no povoado Piçarreira, na zona rural de Lagarto.

Pelas informações, após o ocorrido, Galego do Pão ainda chegou a ser socorrido e levado para o hospital, onde não resistiu e morreu. Já as motivações do crime ainda são desconhecidas.

A Polícia Civil investigará o caso.