Em homenagem a Artur Reis, Hilda quer renomear a Escola Frei Cristóvão

A prefeita de Lagarto, Hilda Ribeiro (Solidariedade), vai solicitar à Câmara Municipal de Vereadores que a Escola Municipal Frei Cristóvão de Santo Hilário passe a se chamar Escola Municipal Artur de Oliveira Reis. A medida tem o objetivo de homenagear o saudoso Artur, que fundou a instituição quando geriu o município.

“E para não esquecermos do saudoso religioso, o Ginásio de esportes, que em breve estará passando por uma reforma, passará a se chamar Frei Cristóvão. Reafirmo mais uma vez todo o nosso respeito e solidariedade à Família Reis, neste momento de Luto e saudade”, completou a prefeita.

A decisão foi anunciada ainda no último domingo, 15, após a prefeita participar de um ato em homenagem ao ex-prefeito, na frente da Escola Municipal Frei Cristóvão de Santo Hilário. Na oportunidade, Hilda estava acompanhada de membros daquela comunidade escolar e secretários municipais.

Nas redes sociais, o anúncio feito pela prefeita foi aplaudido pelos internautas, que viram na iniciativa um gesto nobre, visto que a sua família e a Família Reis, por anos consecutivos, têm rivalizado à política lagartense.

Artur Reis foi deputado estadual por quatro mandatos nas décadas de 80 e 90, e prefeito de Lagarto entre 1982 e 1988. Entre seus principais feitos estão a construção da Escola Municipal Frei Cristóvão de Santo Hilário, da Barragem Dionísio de Araújo Machado com parceira do então governador João Alves Filho, além da fundação do Rotary Club e de benfeitorias junto ao Asilo Santo Antônio e o Hospital Nossa Senhora da Conceição.

