Suspeitos de envolvimento em sequestro são presos em Lagarto

Na tarde do último sábado, 14, policiais do 7º Batalhão de Polícia Militar (7ºBPM) efetuaram a prisão de dois suspeitos de terem participado do sequestro de uma mulher, ocorrido na noite da última sexta-feira, 13, no município de Malhador, no agreste sergipano. A detenção foi realizada no povoado Colônia Treze, na zona rural de Lagarto.

De acordo com o 7ºBPM, a operação teve início após o recebimento de uma denúncia dando conta que uma casa estava sendo utilizada como boca de fumo e que nela havia um suspeito tatuado com o interesse de vender duas motocicletas roubadas. Ao chegarem no local, os policiais encontraram o suspeito em questão na frente da residência. O mesmo foi abordado e, durante a revista pessoal, acabou fugindo.

Contudo, os policiais conseguiram recapturá-lo. Ele estava em posse uma arma calibre .32 com seis munições intactas e numeração raspada. “Foram feitas buscar no terreno vizinho, onde foram encontrados: 01 pedaço de maconha prensada, pesando cerca de 300 gramas; 01 sacola com 80 pinos vazios, para acondicionamento de cocaína; e R$ 110,00 fracionados.

O suspeito foi questionado sobre as motos roubadas e informou que levaria para outro suspeito e que faria a entrega daquelas que estavam com ele. De imediato, os policiais foram levados até a casa do segundo suspeito, o qual informou que dois amigos de Itabaiana deixaram duas motocicletas, sendo uma Honda CG de cor vermelha e placa policial QKR-0156/SE e outra Pop 100 de cor vermelha e placa QMN-8G23/SE, no dia 13/08/2021, para que fossem guardadas”, relatou o 7ºBPM.

Mas o que chamou a atenção dos policiais é que uma das motocicletas deixadas pelos “amigos de Itabaiana” era da dona de uma correspondente bancário, que havia sido sequestrada em Malhador e mantida refém por mais de setes horas. Já a outra foi utilizada durante a ação criminosa.

Diante disso, o caso foi encaminhado para a Delegacia Regional de Lagarto, onde a vítima do sequestro reconheceu um dos presos, de iniciais A.S.S.C., como um dos sequestradores.

O sequestro em Malhador

O sequestro ocorreu enquanto a proprietária de um correspondente bancário trafegava em uma motocicleta sobre a Rodovia SE-245, nas proximidades do povoado Tabua, no município de Malhador. O crime ocorreu na última sexta-feira, 13, e foi executado por dois suspeitos que usavam uma motocicleta CG 160 vermelha.

Após a investida criminosa, cujos motivos ainda são desconhecidos, a vítima foi encontrada com sinais de violência e precisando de atendimento médico. Tudo será investigado pela Delegacia de Malhador.