Prefeitura capacita condutores de transporte escolar

A Prefeitura de Lagarto, por meio da Secretaria da Educação, iniciou nesta sexta-feira, 13, uma capacitação para os motoristas de transporte escolar da rede Municipal.

Os treinamentos teórico e prático visam as medidas protetivas contra o novo Coronavírus e foi ministrado pela coordenadora do Programa Saúde na Escola (PSE), a química Verônica Oliveira.

“A forma mais eficiente de se proteger é lavar com frequência as mãos com água e sabão ou então álcool 70%. Assim, os motoristas devem ser orientados a realizarem a higienização pessoal e do ambiente e, principalmente, quando ocorrer entrada e saída do veículo”, explicou a professora Verônica.

Os motoristas foram orientados como manter os ônibus limpos, higienizando/esterilizando, após cada viagem;

– Manter o interior do veículo bem ventilado, Instruir / orientar os alunos quanto a prevenção do coronavírus;

– Se perceber que algum sintoma gripal, informar e se necessário for afaste-se das suas funções imediatamente.