Professor substituto: Seduc prorroga prazo de entrega de documentos até 17 de agosto

A Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc) prorroga o prazo para entrega de documentos referentes à convocação, por meio do edital nº 2/2019, de cadastro reserva. Os habilitados e classificados devem enviar os documentos, até o dia 17 de agosto, para o e-mail: documentos.pss@seduc.se.gov.br

Ao todo, estão sendo convocados 232 profissionais da Educação Básica no Processo Seletivo Simplificado para Professor Substituto, via edital nº 2/2019, a fim de suprir a falta de profissional da carreira, em caráter temporário, ocasionada por afastamentos temporários legalmente previstos. As vagas serão destinadas a todas as dez diretorias regionais de educação e correspondem à futura substituição temporária de professores de Língua Portuguesa, Matemática, Educação Física, Arte, Biologia, Geografia, Física, História, Língua Espanhola, Língua Inglesa, Química e Polivalente.

Documentos: Atestado de Saúde Ocupacional (ASO) emitido por Médico do Trabalho; Ficha de cadastro (download no site da SEAD); 1 fotografia 3×4; fotocópias da Carteira de Identidade, CPF, Título de Eleitor; Extrato do PIS/PASEP (pode ser solicitado nas agências do Banco do Brasil ou Caixa); Conta Salário do Banese (Caso não tenha, solicitar: documentos.pss@seduc.se.gov.br); Comprovante de Residência (com CEP válido); Certificado de Reservista ou Alistamento Militar (sexo masculino); Certificado de Escolaridade, em conformidade com a exigência do cargo; Declaração de não acúmulo de cargos públicos (download no site da SEAD); e outros documentos listados nos editais de convocação 6 e 14.

De acordo com o diretor de Recursos Humanos, Jorge Costa, a entrega dos documentos completam o processo seletivo simplificado para compor o cadastro reserva de profissionais, a fim de que agilize a contratação temporária, quando houver necessidade. “O cadastro reserva agiliza a contratação temporária em caso de substituição temporária, fazendo com que finaliza a falta de professor”, avalia.

Carência Zero

O Processo Seletivo Simplificado que versa sobre a substituição de professor é oriundo do projeto Carência Zero, que busca agilizar a substituição de professores para que não haja prejuízo aos alunos durante o ano letivo. Com o retorno das aulas presenciais, os professores substitutos atuarão em sala de aula. A contratação de professor substituto para atuar na Rede Estadual se dá, exclusivamente, para suprir a falta de profissional da carreira, em caráter temporário, ocasionada por afastamentos temporários legalmente previstos, desde que não se ultrapasse 20% do total de docentes efetivos em exercício na rede pública estadual de ensino.