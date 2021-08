Multidão tenta embarcar em aviões para deixar o Afeganistão

A agência de notícias Reuters cita relatos de testemunhas de que cinco pessoas morreram, sem dizer se as vítimas foram atingidas por disparos de armas de fogo ou pisoteadas durante a confusão.

As pessoas estão tentando deixar o país após o Talibã tomar a capital Cabul e voltar ao poder depois de 20 anos. O presidente fugiu do Afeganistão e o palácio presidencial foi tomado no domingo (15).