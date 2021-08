Inscrições para concurso de grupos folclóricos de Laranjeiras estão abertas

Estão abertas as inscrições para o 1º Concurso para Conjuntos Musicais de Laranjeiras com o tema Água e Cultura lançado pelo ProjetoAzahar, que é realizado pela Universidade Federal de Sergipe (UFS) em parceria com a Petrobras por meio do Programa Petrobras Socioambiental.

“Este edital tem o objetivo de incentivar a produção cultural de Laranjeiras por meio da premiação de um grupo musical e/ou folclórico do município com a gravação e edição de um videoclipe por uma produtora de vídeo profissional financiado pelo Projeto Azahar”, explica Antenor Aguiar, coordenador geral do Projeto Azahar.

Para a participar do concurso, o grupo deve apresentar uma proposta de música contendo letra e melodia entre dois e cinco minutos e um roteiro para criação do conteúdo do vídeo.

A inscrição será realizada através do e-mail comunicacaoazahar@gmail.com até o dia 5 de setembro. Para fazer a inscrição os participantes devem apresentar formulário devidamente preenchido com a ficha de inscrição no site do projeto, além da letra da música, vídeo ou áudio caseiro com tempo de até dois minutos com a música proposta.

O arquivo da ficha de inscrição e letra da música devem ser enviados no formato de arquivo PDF ou .DOC.