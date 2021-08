Luisa Stefani vence torneio feminino de duplas do WTA 1000 em Montreal

A tenista brasileira Luisa Stefani (número 22 do mundo) ganhou neste domingo (15) o torneio de duplas femininas do WTA 1000 de Montreal. Jogando ao lado da canadense Gabriela Dabrowski (15ª do mundo), a medalhista de bronze na Olimpíada de Tóquio bateu a eslovena Andreja Klepac e a croata Darija Jurak por 2 sets a 0 (parciais de 6/3 6/4). Esta é a maior conquista da carreira da atleta de 24 anos, já que o WTA 1000 canadense é da série de eventos só menos importantes do que os quatro Grand Slams (Wimbledon, Aberto dos Estados Unidos, Aberto da Austrália e Roland Garros). A paulistana já tinha duas conquistas, ambas com a americana Hayley Carter, em torneios WTA 250: em Tashkent, no Uzbequistão, em 2019 e Lexington, nos EUA, em agosto de 2020. Pelo troféu, Luisa vai subir três posições no ranking indo ao 19º lugar, sendo a primeira brasileira a entrar no top 20 desde que a tabela da WTA foi criada em 1975.

A dupla segue na noite deste domingo para Cincinnati, nos Estados Unidos, onde disputa mais um WTA 1000, a partir desta segunda-feira (16). O evento é o último preparatório para o Aberto dos Estados Unidos, a partir do dia 30.