PC indicia autor de roubo cometido em Lagarto

A Polícia Civil de Sergipe, por meio da Delegacia Regional de Lagarto, concluiu o inquérito policial que apurava um roubo ocorrido em 31 de maio deste ano, na rodovia SE-170, entre os municípios de Riachão do Dantas e Lagarto. No crime, foram roubados motocicleta, capacetes, celulares, relógios e bijuterias. O suspeito do crime foi indiciado pelo crime. A prisão foi divulgada na um segunda-feira, 16.

Segundo a delegada regional de Lagarto, Michele Araújo, logo após o crime a equipe iniciou as investigações e, seguindo as evidências encontradas, além do auxílio de denúncias anônimas encaminhadas pelo Disque Denúncia (181), chegaram até a residência do autor do fato. Com a aproximação dos agentes no imóvel, o suspeito saiu pelo telhado, invadiu uma casa vizinha e fugiu por uma extensa plantação localizada no quintal do imóvel.

“Durante a diligência foi apreendida uma arma de fogo, tipo escopeta calibre 12, de fabricação caseira, além de diversos documentos das vítimas dos roubos investigados. Assim, inclusive com o reforço probatório, representamos pela prisão do suspeito, o qual foi capturado em flagrante durante um assalto realizado na cidade de Penedo (AL), oportunidade que também foi dado cumprimento a seu mandado de prisão preventiva decorrente da investigação aqui em Lagarto”, explicou.

A Polícia Civil destaca também a importância do encaminhamento de informações e denúncias por meio do telefone 181 ou aplicativo Disque-Denúncia SE, garantido o sigilo dos denunciantes.