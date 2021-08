Gustinho Ribeiro garante recapeamento asfáltico no João e Júlia Nogueira

O deputado federal lagartense Gustinho Ribeiro (Solidariedade-SE) anunciou e garantiu que todas as ruas do Conjunto João e Júlia Nogueira, em Lagarto, passarão por um recapeamento asfáltico.

Segundo Gustinho Ribeiro, as obras terão início já na próxima semana. “Serão investidos aqui quase R$ 2 milhões, destinados pelo nosso mandato, para recuperar todas as ruas do João e Júlia Nogueira”, destacou o parlamentar.

Cabe destacar que a medida foi anunciada pelo deputado durante uma visita que o mesmo fez àquela comunidade, onde pode conferir de perto a situação das ruas.

“Ouvimos o apelo da comunidade para que a gente recupere essas ruas. Foram muitos anos de promessas e agora está chegando a solução”, pontuou o deputado em vídeo divulgado nas redes sociais.