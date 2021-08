Justiça de Sergipe decreta ilegalidade da greve dos professores da rede estadual

A Justiça de Sergipe decretou nesta segunda-feira (16) a ilegalidade da greve dos professores da rede estadual de ensino, iniciada no dia 4 de maio. A categoria deflagrou greve contra o retorno das aulas presenciais, mas manteve o compromisso de manter as aulas remotas, até que o governo ajuste os itens apontados pelos magistrados como fundamentais para o retorno ao trabalho. Aulas estão marcadas para começar nesta terça-feira (17).

Conforme o entendimento do desembargador, Osório de Araújo Ramos Filho, primeiro o Sindicato dos Trabalhadores em Educação Básica do Estado de Sergipe (Sintese) deflagrou a greve para depois solicitar audiência com o governo do estado. Além disso, como citado na decisão não foram anexados ao processo os ofícios encaminhados ao estado referentes à convocação, nem a ata da assembleia onde houve a deflagração da greve.