Prefeitura realiza pré-natal odontológico em gestantes do município

O Odontomóvel da Secretaria de Saúde, está levando atendimento odontológico para gestantes de diversos bairros e povoados do município. Na última sexta-feira, 13, o serviço aconteceu no Povoado Quilombo.

O pré-natal odontológico é um acompanhamento que visa orientar as gestantes sobre os cuidados com a própria saúde bucal. Durante a gravidez, ocorrem alterações hormonais que impactam na saúde bucal da mãe e essa prevenção é importante para evitar cáries, infeções e até extração dentária.

Confira o cronograma:

17/08 – Bairro Cidade Nova

18/08 – Povoado Açu Velho

19/08- Povoado Tanque

20/08 – Bairro Pratas

24/08- Povoado Sobrado

O atendimento no Odontomóvel ocorre das 8h às 12h e nas unidades básicas de saúde, nos turnos da manhã e tarde, sendo necessário apresentar cartão do SUS e documento com foto.