Orquestra Sinfônica de Sergipe vai realizar primeiro concerto com público presencial

Nesta quinta-feira (19), a Orquestra Sinfônica de Sergipe (Orsse) realiza o primeiro concerto presencial desde o início da pandemia da Covid-19, em março do ano passado. Será às 20h30, no Teatro Tobias Barreto, em Aracaju.

No repertório, obras serão como as Danças Húngaras de Johannes Brahms, peças brasileiras como Batuque e Garatuja, de Alberto Nepomuceno e Dança Brasileira, de Camargo Guarnieri, além de excertos da ópera ‘Carmen’, de Geroges Bizet, e o Danzón nº2, do mexicano Arturo Márquez.