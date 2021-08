Palmeiras e São Paulo decidem vaga na semi da Libertadores nesta terça

Palmeiras e São Paulo decidem na noite desta terça-feira (17) quem avança às semifinais da Copa Libertadores da América. O Verdão leva vantagem por ter marcado no empate em 1 a 1 fora de casa, no duelo de ida – de acordo com a regra, se houver empate no placar agregado (soma dos resultados nos duelos de ida e volta), avança na competição quem tiver balançado a rede na casa do adversário. A partida no Allianz Parque, a partir das 21h30 (horário de Brasília), será transmitida ao vivo na Rádio Nacional, com narração de André Luiz Mendes, comentários de Waldir Luiz e Bruno Mendes.

Comandado pelo técnico português Abel Ferreira, o Palmeiras chega ao confronto após derrota por 2 a 0 para o Atlético-MG,

“Estamos preparados para nosso grande jogo. Mas nós não podemos jogadores profissionais, treinadores e árbitros amadores”, disse o treinador após a partida, contrariado com a arbitragem na partida do último sábado (14), pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Jogando em casa, o São Paulo também poupou titulares no Brasileirão, mas venceu o Grêmio por 2 a 1. O triunfo tricolor deixou o treinador argentino Hernan Créspo ainda mais confiante para o clássico Choque-Rei.

“Cada dia que passa, sinto mais e mais orgulho de vocês. Com este espírito de batalha, vamos conquistar muito mais”, afirmou Créspo..

Os dois treinadores têm quase todo a elenco à disposição. No Palmeiras, a dúvida é o atacante Luiz Adriano. Já o São Paulo não sabe se irá contar com o zagueiro Arboleda. Um novo empate em 1 a 1 leva a decisão da vaga para os pênaltis. O zero a zero é do Palmeiras e qualquer outra igualdade, do Tricolor paulista.