Parceria da Prefeitura com o Senac vai profissionalizar mais de 300 cidadãos

Nesta terça-feira, 17, a Prefeitura de Lagarto por meio da Secretaria do Desenvolvimento Social e do Trabalho e a parceria com o Senac, realizou o ato simbólico de lançamento de 16 cursos, inteiramente gratuitos, que contemplarão jovens e adultos da sede e dos povoados Brasilia e Jenipapo.

A prefeita Hilda Ribeiro, que participou da aula inaugural dos cursos básicos de Escova e confeitaria, que serão ministrados no povoado Jenipapo, falou sobre mais essa realização da sua administração em prol da capacitação e consequentemente da geração de emprego e renda.

“Vale ressaltar que essa parceria com o Senac para a profissionalização de 330 lagartenses é um investimento do nosso povo na sua gente, ou seja, fruto inteiramente de recursos próprios. Neste momento que muita gente está em busca de um emprego, de uma renda extra ou até mesmo de se qualificar e se reinventar para poder trabalhar e pagar suas contas, eu quero desejar muito sucesso para estes estudantes e que eles tenham muita sorte nestas atividades em que estão apostando” comentou a gestora.

Confira os cursos

– Técnicas de Manicure e Pedicure.

– Básico de Escova.

– Maquiagem Social.

– Design de sobrancelhas

– Culinária trivial

– Preparo de bolos e tortas

– Preparo de doces e salgados

– Assistente Administrativo

– Técnicas básicas de garçom

– Camareira em meios de hospedagem.

– Cuidador infantil

– Aperfeiçoamento em corte e costura.

– Práticas de trabalho do cabeleireiro.

– Operador de Caixa.

– A arte de se comunicar e vender mais.

– Marketing pessoal para vendedores.