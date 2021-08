CPI quer saber se presidente mandou adulterar estudo atribuído ao TCU

O vice-presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Pandemia, senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), afirmou em entrevista coletiva nesta terça-feira (17) que os membros da comissão querem saber se o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) solicitou alterações no “estudo paralelo” sobre super notificação de mortes por Covid-19.

“Gostaríamos de ter o esclarecimento do presidente da República de que essa alteração não ocorreu da lavra dele”, disse Randolfe.

A fala de Randolfe aconteceu após o término do depoimento do auditor do Tribunal de Contas da União (TCU) Alexandre Marques, que elaborou o “estudo paralelo” sobre as mortes por Covid-19. Durante sua oitiva, Marques afirmou que o documento mostrado pelo presidente foi alterado.

“Se esse crime, e todos os elementos levam a isso, foi cometido pelo presidente da República, se circulou um documento com o timbre do TCU, sem ter nada a ver com o TCU, a não ser o estudo preliminar do servidor, isso incorre dois delitos: em crime comum, previsto no artigo 297 do Código Penal, e em crime de responsabilidade”, disse Randolfe.

O depoente afirmou ter ficado “indignado” com seu pai, que foi quem enviou o documento a Bolsonaro em 6 de junho. “O depoimento de hoje contribuiu. Um novo tipo penal que foi por nós encontrado e por nós caracterizado”, disse o vice-presidente da comissão.