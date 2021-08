UFS publica editais para auxilio acolhimento e inclusão digital para calouros

A Pró-reitoria de Assuntos Estudantis (Proest) da Universidade Federal de Sergipe (UFS) publicou dois editais destinados aos estudantes que estão ingressando em cursos de graduação presencial da instituição no período letivo 2021.1. Até o dia 30 de agosto, os interessados podem realizar suas inscrições para se candidatar ao auxílio acolhimento e aos auxílios especiais de inclusão digital.

Auxílio acolhimento

O benefício do auxílio acolhimento é destinado a alunos com número de matrícula de ingresso na universidade em 2021.1 que tenham renda per capta familiar até 1,5 salário mínimo, admitidos na UFS pelas cotas de vulnerabilidade socioeconômica. Será ofertado, em parcela única, o valor de R$ 1200, equivalentes a quatro meses de pagamento dos auxílios regulares de alimentação, transporte e manutenção acadêmica.

Acesse o edital de auxílio acolhimento destinado aos calouros do período 2021.1.

Auxílios especiais de inclusão digital

Já os benefícios dos auxílios especiais de inclusão digital para calouros têm como finalidade auxiliar na compra de computador, equipamentos complementares de tecnologia assistiva e para contratação de serviço de internet. Eles atendem ao Plano Especial de Inclusão Digital da UFS como parte das iniciativas de combate a desigualdades, no contexto de enfrentamento da pandemia de covid-19 e no âmbito das estratégias de ensino remoto.

Acesse o edital de auxílios especiais de inclusão digital para calouros do período 2021.1.

Para mais informações quanto aos processo seletivos, os interessados devem escrever para inclusao.digital@academico.ufs.br.

Fonte: UFS