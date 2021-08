Aluno tenta matar professor em bar na BA

Inicialmente, a polícia tratava o suspeito como homem, no entanto, as investigações apontaram que ele é adolescente.

O caso aconteceu no último domingo (15) e a vítima não percebeu o crime. A arma do suspeito falhou por três vezes e ele fugiu do local.

Segundo a polícia, o professor estava num bar quando um vizinho o avisou que havia um homem atrás dele, com uma arma de fogo, apertando o gatilho. Ainda segundo a polícia, imagens de câmeras de segurança do estabelecimento comprovam o fato.