Visitas ao sistema prisional em Sergipe serão semanais, informa Sejuc

A partir da segunda-feira (23), as visitas ao sistema prisional de Sergipe passam a ser semanais. A flexibilização foi anunciada pela Secretaria da Justiça, do Trabalho e da Defesa do Consumidor (Sejuc) nesta quarta-feira (18).

A medida faz parte do plano de contingência para reduzir os riscos de contágio pela Covid-19, e permanece em vigor por um período inicial de 30 dias. Anteriormente, a frequência era quinzenal.

A visitação íntima será mantida para os internos e visitantes que estão com o ciclo de imunização completa.