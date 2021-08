Prefeitura, em parceria com a FIOCRUZ e FUNESA, entrega certificados curso de aperfeiçoamento profissional em saúde

Na última semana, a Prefeitura de Lagarto, através da Secretaria de Saúde, realizou a entrega dos certificados aos educandos do Curso de Aperfeiçoamento Profissional em Educação Popular em Saúde – EdPopSUS, promovido pela FIOCRUZ em parceria com a FUNESA.

O curso foi realizado no período de 2019-2020 e teve como objetivo promover a qualificação prática educativa de profissionais e lideranças comunitárias que atuam no território com cobertura da Atenção Básica do SUS. O curso propõe o diálogo, valorizando os saberes populares, a ancestralidade, a produção de conhecimentos e a inserção destes no SUS.

O Evento contou com o representante da Coordenação Estadual do EdPopSUS Carlos Augusto Conceição, a representante do Núcleo de Atenção Básica de Saúde da Secretaria de Saúde, Alane Rocha, da representante do Setor de Educação Permanente em Saúde, Maria Edileuza dos Santos, dos Educadores Edinaldo Lopes e Rogerio Andrade e dos educandos, os quais verbalizaram as transformações ocorridas na dimensão pessoal e profissional após realização do curso.

O coordenador Carlos Augusto, ressaltou o compromisso da Secretaria de Saúde de Lagarto em realizar o Curso EdPopSUS em todas as edições promovidas pela FIOCRUZ/MS e enfatizou que o Município de Lagarto é referência no Brasil em Educação Popular em Saúde no SUS.