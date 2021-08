SergipeTec promoverá palestra sobre empreendedorismo científico

Com novo direcionamento estratégico voltado ao desenvolvimento de startups ligadas aos setores de agronegócio, saúde, finanças e energias, o Sergipe Parque Tecnológico (SergipeTec) realizará no dia 01 de setembro, às 10h30, a palestra “Negócios de base científica: Como transformar ciência e alta tecnologia em inovações e soluções para o mercado”. O evento será ministrado pela doutora em Ciências Linda Bernardes, e acontecerá de forma remota, pela plataforma Zoom.

Com o objetivo de formar profissionais de inovação, a palestrante irá expor sua vasta experiência no ramo de pesquisas acadêmicas, educação empreendedora, empreendedorismo científico, inovação e negócios. A palestra é destinada a pesquisadores, estudantes, técnicos, empresários, profissionais do ramo de Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I) e público em geral.

“O mundo, a cada dia que passa, está vivendo um processo de grande mutação. Essa mudança está alterando nosso modo de agir, trabalhar e a forma de nos relacionarmos em todos os aspectos da nossa vida. As mudanças geram novas oportunidades de negócios e o desenvolvimento de novas aplicações e inovações para facilitar nosso dia a dia. Esse cenário cria a oportunidade para o surgimento de novas startups. Sob esse olhar, o SergipeTec convidou a professora Linda Bernardes para falar sobre modelos de inovação”, pontua Marcelo Dósea, gestor de Inovação do SergipeTec.

O acesso à palestra é garantido através do link https://bit.ly/3sAv10w.

Sobre Linda Bernardes

Linda Bernardes é doutora em Ciências pelo Programa de Medicina Translacional e mestre em Ensino Superior em Ciências da Saúde, ambos pela Escola Paulista de Medicina – Universidade Federal de São Paulo (EPM/UNIFESP). É, ainda, especialista em Gestão e Liderança Universitária pela Organização Universitária Interamericana (OUI) e pelo Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras (CRUB). Graduada em Pedagogia pela Universidade Metodista de São Paulo, é também gerente de produto, design thinker e UX & service designer.