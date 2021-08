Covid-19: Lagarto inicia vacinação dos maiores de 18 anos neste fim de semana

Neste fim de semana, os cidadãos com 18 e 19 anos poderão receber a vacina contra o novo coronavírus (covid-19). Somente neste sábado, 21, as doses estarão sendo aplicadas, de 09h às 14h, no Centro de Vacinação, situado no centro da cidade, e na Unidade Básica de Saúde (UBS) do povoado Colônia Treze.

A campanha dará uma pausa no domingo, 22, e será retomada na segunda-feira, 23, quando os imunizantes serão aplicados, de 8h às 12h e das 13h às 16h, na UBS dos bairros Campo da Vila e Cidade Nova, na Clínica de Saúde da Família Dr. Davi Marcos de Lima e nas UBSs dos povoados Brasília, Colônia Treze e Jenipapo.

Já no Centro de Vacinação as vacinas serão aplicadas de 8h às 12h e das 13h às 21h, enquanto na Escola Municipal Frei Cristóvão, das 9h às 12h e das 13h às 16h. Em todos os locais é necessário apresentar original e cópia do RG, CPF e comprovante de residência de Lagarto.