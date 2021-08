Assinada a ordem de serviço para reformar a Praça Sebastião Garcêz

Na última sexta-feira, 20, a prefeita de Lagarto, Hilda Ribeiro (Solidariedade), assinou a ordem de serviço para a reforma da Praça Sebastião Garcez, situada no centro da cidade. A obra está orçada em R$ 667.291,05, sendo R$ 500 mil de emenda do deputado federal Fábio Reis junto ao Ministério do Turismo e R$ 167.291,05 de contrapartida do Município.

Durante a solenidade, a prefeita Hilda Ribeiro falou sobre a importância da obra para o município. “É com imensa felicidade que estamos tirando essa obra do papel. Vai ser lindo ver a Sebastião Garcêz se tornar uma das nossas atrações no centro e poder contar com a população para usufruir de tudo que ela vai nos proporcionar. Gratidão ao nosso deputado federal, Gustinho Ribeiro, que é o grande parceiro e tem trabalhado para ajudar a nossa cidade crescer ainda mais. Era mais um recurso que estava emperrado e ele conseguiu liberar junto ao Ministério” comemorou a prefeita, Hilda Ribeiro.

Já o deputado federal Fábio Reis, que não esteve na solenidade, também falou sobre a obra. “Nosso trabalho é justamente esse, de buscar recursos, somar esforços, dialogar junto ao Governo Federal para que possamos trazer benefícios para Sergipe, principalmente o município de Lagarto, onde procuro dar máxima atenção possível”, disse o parlamentar.

Detalhes da obra

De acordo com o secretário Municipal do Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas, Igor Almeida: “O logradouro receberá piso intertravado, em seguimento da praça Filomeno Hora, ou seja, as duas seguirão interligadas. O projeto para a reforma foi feito pensando no bem estar da população, por isso será um espaço mais moderno e contará com Food Trucks, grande estacionamento, quiosques e lazer garantido para a população”.