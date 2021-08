Academia Tobiense de Letras homenageia o comandante-geral da PMSE

Na manhã da última sexta-feira, 20, durante solenidade comemorativa aos cinco anos de fundação do 11º BPM, sediado em Tobias Barreto, o comandante-geral da Polícia Militar, coronel Marcony Cabral, foi homenageado pela Academia Tobiense de Letras com a Comenda da Ordem do Mérito Tobias Barreto de Menezes, pelos relevantes serviços prestados à sociedade daquele município.

Ao receber a honraria, o coronel Marcony comentou sobre a proximidade entre os policiais militares do 11º BPM e a sociedade local, como fator imprescindível para o sucesso da segurança pública. “Esses homens e mulheres são verdadeiros anjos da guarda que se aproximaram da população, fazendo com que Tobias Barreto tivesse dias melhores”. O oficial foi enfático ao afirmar que esse estreitamento com o cidadão teve início há cinco anos, com a fundação da sede do 11º BPM. “Aqui, nós temos um modelo de integração na segurança pública que queremos expandir para todo o estado e, para isso, contamos com o apoio do secretário João Elói e do governador Belivaldo Chagas, que não medem esforços promover segurança pública com compromisso e responsabilidade”.

Dando continuidade às comemorações de fundação do 11º BPM, o comandante-geral entregou medalhas de Tempo de Serviço e Menção Honrosa. As honrarias foram concedidas a oficiais e praças com 10, 20 e 30 anos de bons serviços prestados, como também, a autoridades civis e militares que contribuíram de maneira relevante com a Corporação. Ainda durante a solenidade, o coronel Marcony entregou cinco novas viaturas que irão reforçar o policiamento ostensivo das áreas de atuação do 11º BPM.

O prefeito de Tobias Barreto, Adilson de Jesus Santos, ou Dílson de Agripino, enalteceu o apoio do comandante-geral para que o sonho de fundar um batalhão da Polícia militar e fortalecer a segurança do município fosse realizado. “A violência não acabou por completo, mas eu tenho a convicção de que houve uma redução em torno de 95% nos índices de criminalidade da região”, afirmou.

Ele finalizou enaltecendo a missão desses profissionais diante da complexidade do trabalho policial. “Vocês trabalham durante o dia e a noite, diante do sol e da chuva, para cuidar da população e cumprir a missão de combater o crime. Mas não devemos esquecer que vocês são seres humanos. Então, eu peço a Deus por cada policial militar, bem como seus familiares, que certamente ficam angustiados quando vocês saem de casa para cuidar da sociedade.

Além do comandante da PMSE e do prefeito de Tobias Barreto, prestigiaram a solenidade o comandante do Policiamento Militar do Interior, coronel Fábio Rolemberg; o chefe da 2ª Seção do Estado Maior, coronel Edenisson da Paixão; o comandante do Policiamento Militar da Capital, coronel Moura Neto, o comandante do 11º BPM, tenente-coronel Alexandro Ribeiro. Também estiveram presentes o prefeito de Itabaianinha, Danilo de Joaldo, o prefeito de Cristinápolis, Sandro de Jesus; o promotor de justiça, Paulo José Francisco; a secretária municipal de saúde, Maria Angélica Trindade; o presidente da Academia Tobiense de Letras e de Artes, Tancredo Wanderley de Carvalho, entre outras autoridades civis e militares.