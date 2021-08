Homem morre após roubar mais de R$ 4 mil de estabelecimento em Lagarto

Na manhã da última sexta-feira, 20, um homem realizou um assalto a uma distribuidora de alumínio, situada na Avenida Presidente Kennedy, no centro da cidade de Lagarto, onde roubou R$ 4.971,00 em espécie, além uma corrente com um pingente de ouro que pertencia a um funcionário. Contudo, momentos depois da investida criminosa, que foi captada por uma câmera de vigilância, ele morreu.

Segundo o 7º Batalhão de Polícia Militar (7ºBPM), o homem fugiu em direção ao povoado Carcará, na zona rural de Lagarto, mas – no meio do caminho – acabou perdendo o controle da motocicleta e caindo, chocando-se contra uma cerca à beira da pista. Diante disso, os policiais tentaram abordá-lo, mas ele atirou contra a guarnição que reagiu e o baleou. Mesmo assim, ele ainda conseguiu fugir do cerco policial.

“Mas foi encontrado momentos depois. Porém, nem a arma de fogo, nem o dinheiro e nem a corrente de ouro foram encontrados. No local, apenas foram encontrados um capacete preto, um par de botas de borracha e uma capa de chuva preta. Estas vestes foram reconhecidas pelo funcionário da distribuidora de alumínio. Além disso, foi prestado socorro ao suspeito, que foi levado para o Hospital Universitário de Lagarto, mas não resistiu aos ferimentos e evoluiu a óbito”, relatou o 7ºBPM.