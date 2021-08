Uma formação dos sonhos para a oposição em Sergipe

A Realce vem se mostrando um dos veículos mais bem informados da política sergipana e até quando o envolvidos nos fatos negam as informações contidas em nossas publicações, o tempo comprova que estávamos certos. E, a última informação que esta revista teve acesso pode transformar de forma radical as eleições de 2022.

Segundo fontes da Realce, o deputado federal Gustinho Ribeiro (SD) esteve com o senador Rogério Carvalho (PT), em reunião a portas fechadas, em Brasilia/DF. A pauta foi o próximo pleito eleitoral. Rogério tenta a todo custo uma aproximação com o Solidariedade.

Desse encontro poderá surgir uma chapa majoritária com Gustinho, Rogério e Valmir de Francisquinho. Há, ainda, a possibilidade de Valdevan Noventa integrar essa formação, no entanto, nossa fonte não especificou como ficaria esse segundo cenário, mesmo diante das indagações de nosso jornalismo.

Essa poderia ser a formação dos sonhos da oposição em Sergipe. Gustinho é a principal liderança do Centro-Sul, Valmir de Francisquinho no Agreste Central e Valdevan no Sul.

E, caso contem com o PT, o cheque-mate poderia ser dado com grande antecedência.

