Homem é resgatado em alto mar pelo GTA na praia da Atalaia Nova em SE

Os agentes do GTA foram acionados pelo Corpo de Bombeiros, que não conseguiu chegar até o local em que o homem estava. Do helicóptero, eles avistaram o banhista. Um dos tripulantes pulou na água e resgatou o homem.

O GTA se deslocou até a margem, pousou a aeronave e prestou os primeiros socorros à vítima, que foi conduzida até Aracaju e entregue e entregue com vida aos cuidados da equipe do Samu. O homem foi encaminhado ao Hospital de Urgência de Sergipe João Alves Filho e, de acordo com a unidade, está na área azul, em observação.