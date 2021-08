Operação Tapa-Buraco atua em 20 municípios sergipanos

Melhorar a trafegabilidade nas rodovias, garantir segurança aos condutores e facilitar o deslocamento entre os municípios sergipanos é o principal objetivo da Operação Tapa-Buraco, que desde abril de 2019 vem sendo realizada pelo Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade (Sedurbs) e do Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe (DER), e, como resultado, tem minimizado os transtornos na malha viária, ocasionado pelo seu tempo de construção, aumento considerável do tráfego e pelas intempéries.

Nos últimos dias, a operação tem mobilizado diversas equipes do DER que vêm atuando em 11 rodovias de sete territórios, beneficiando os condutores em geral, sobretudo, a população de 20 municípios sergipanos contemplados com os serviços.

No Território do Alto Sertão Sergipano, os profissionais finalizaram os trabalhos na Rodovia SE-230 (Nossa Senhora da Glória/Monte Alegre de Sergipe) e iniciaram em alguns trechos da mesma rodovia, porém, entre Monte Alegre de Sergipe e Poço Redondo, além de trechos da SE-200 entre Porto da Folha e Gararu.

Já no Território do Baixo São Francisco, as ações concentram-se em trechos da SE-234 no município de Muribeca e na SE-335 entre Japoatã e Neópolis. Enquanto que no Território Leste Sergipano, os trabalhos ocorrem na SE-339 entre o município de Capela e o Povoado Pirunga, e entre a sede e o município de Nossa Senhora das Dores, no Território Médio Sertão.

A operação também atua no Território da Grande Aracaju entre a BR 101 e a SE-270, especificamente no Povoado Caueira, litoral do município de Itaporanga D’ajuda a ainda dispõe de três frentes de trabalho no Território Centro Sul, na SE-290 entre Tobias Barreto e Poço Verde, na SE-459 entre Lagarto e o Povoado Brasília e na SE-270 entre Simão Dias, Lagarto e Salgado, já no Território Sul Sergipano.

Ainda no Território Sul, as atividades da Operação Tapa-Buraco estão sendo realizadas na SE-295 entre Cristinápolis e Tomar do Geru e na SE-385, entre Itabaianinha e Arauá.