Agência da ONU pede que países deixem a fronteira com o Afeganistão aberta

Na última semana, imagens mostraram uma grande multidão tentando embarcar em aviões militares. Até a pista de decolagem foi invadida no aeroporto de Cabul.

Alguns países que não têm divisa direta com o Afeganistão já tomaram medidas para evitar a entrada de imigrantes. A Grécia instalou uma cerca de 40 km e um sistema de vigilância em sua fronteira com a Turquia.

A Turquia, por sua vez, aumentou o patrulhamento na fronteira com o Irã. Neste sábado, as forças de segurança turcas detiveram alguns imigrantes na cidade de Van. A maioria deles era de nacionalidade afegã.

Os Estados Unidos aconselharam, neste sábado (21), que norte-americanos no Afeganistão evitem ir para o aeroporto de Cabul. No domingo, o Talibã organizou filas para evitar novos tumultos no aeroporto.

O governo australiano disse que quatro voos saíram de Cabul neste sábado à noite com mais de 300 pessoas, incluindo australianos, britânicos, americanos e afegãos com visto. Na última semana, cerca de 8 mil pessoas deixaram o Afeganistão em aviões dos EUA, Reino Unido e de países europeus.

Um dos cofundadores do Talibã, Mullah Abdul Ghani Baradar, chegou a Cabul neste sábado (21) para iniciar o processo de formação de um novo governo no Afeganistão, informou o organismo extremista.