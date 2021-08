Fábio Reis entrega rede de internet gratuita em Lagarto

No último sábado, 21, o deputado federal Fábio Reis (MDB-SE) levou acesso à internet, através do programa WIFI Brasil, do Governo Federal, para os povoados Oiteiros e Pindoba, em Lagarto. Na oportunidade, ele esteve acompanhado da ex-vereadora Creusa e dos amigos Nildo e Pedro.

“O Programa WI-FI Brasil já instalou mais de 13 mil pontos de internet em todo o Brasil, o que conseguimos trazer também para Lagarto”, afirmou o deputado Fábio Reis, que também levou internet para comunidades de Indiaroba e Tobias Barreto.

Registros feitos na zona rural de Lagarto 1 de 4

O Wi-Fi Brasil é um programa do Governo Federal que oferece conexão gratuita à internet em banda larga por satélite e via terrestre. O foco é levar conectividade em alta velocidade a localidades do país onde não há nenhuma ou pouca conexão. A prioridade é atender comunidades em estado de vulnerabilidade social.