Homem é preso por tráfico em boca de fumo na cidade de Lagarto

No começo da tarde do último domingo, 22, policiais da Força Tática do 7º Batalhão de Polícia Militar (7ºBPM) prenderam homem, de iniciais G. S. C., pelo crime de tráfico de drogas, em uma boca de fumo situada em uma residência no bairro Loiola, na cidade de Lagarto.

Segundo o 7ºBPM, a boca de fumo foi descoberta após o recebimento de uma denúncia anônima. No local, G.S.C. foi flagrado em posse de quatro buchas de maconha e R$ 376,00 fracionados. Já no quarto do suspeito, os policiais recolheram mais sete buchas de maconha prontas para revenda.

O caso foi encaminhado para a Delegacia Regional de Lagarto.