No último domingo, 22, uma carreta carregada de biscoito tombou no quilômetro 148 da BR-101, nas proximidades do município de Estância.

Com o ocorrido, populares aproveitaram para saquear a carga. Tudo foi registrado em vídeo que teve ampla divulgação nas redes sociais.

Além disso, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal, apesar do acidente, ninguém ficou ferido, enquanto as causas do acidente ainda não desconhecidas.