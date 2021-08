Umbaúba: Acidente envolvendo três carretas e um carro deixa uma morta

Na tarde do último domingo, 22, foi registrado um acidente envolvendo três carretas e veículo de passeio, no quilômetro 184 da BR-101, nas proximidades do município de Umbaúba.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, houve uma colisão lateral entre as carretas e o veículo de passeio, que teria invadido a via preferencial, acabou ficando embaixo de uma das carretas.

Com o ocorrido, uma mulher morreu e um casal ficou ferido, sendo encaminhado pelo Samu ao Hospital de Estância. Todos estavam no veículo de passeio. Já o corpo da vítima ainda não foi identificado pelo Instituto Médico Legal (IML).