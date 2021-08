Ventilado para a majoritária, Gustinho diz que seu foco é a reeleição em 2022

No último fim de semana, circulou a informação de que o deputado federal lagartense Gustinho Ribeiro (Solidariedade-SE) teve seu nome ventilado para compor uma chapa majoritária “dos sonhos” pela ala oposicionista. Contudo, na última sexta-feira, 20, o parlamentar concedeu uma entrevista ao repórter Isaú Monteiro, do Programa Rádio Verdade, da Eldorado FM, onde afirmou que seu foco é ser reeleito para a Câmara dos Deputados em 2022.

“A gente fica feliz, lógico, em ver o nosso nome sendo citado para uma vaga numa possível chapa majoritária, mas o nosso foco neste momento é construir a reeleição como deputado federal. Esse é o nosso foco e a nossa meta, mas discutir vamos discutir a campanha eleitoral no momento oportuno que é o próximo ano. Nesse ano, vamos focar no trabalho, na viabilização de recursos em Brasília e no exercício do nosso mandato como um todo”, disse o deputado Gustinho Ribeiro.

O parlamentar ainda desconversou quando foi questionado sobre a pré-candidatura de sua mãe, Áurea Ribeiro, para deputada estadual, mas informou que até 2022, a população lagartense pode esperar dele e da sua esposa, a prefeita de Lagarto, Hilda Ribeiro, “muita obra boa”. Nesta seara, Gustinho inclui a Orla da Barragem, e a construção de uma nova Praça do Rosário, uma nova Avenida Zacarias Júnior, a expansão de áreas residenciais, com um novo bairro, de forma estruturada e planejada. “O que a gente quer é entregar qualidade de vida para a população de Lagarto”, destacou.