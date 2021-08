Mais próxima de Belivaldo, Tropical FM dos Valadares corta Cristiano Viana

A população simãodiense não entendeu o porquê da rádio Tropical FM, de propriedade do ex-prefeito Zé Valadares (PSB), cortar a fala do prefeito Cristiano Viana (PSB), na última sexta-feira, 20, durante evento da secretaria de Inclusão Social no CREJA Marcos Ferreira.

A Tropical transmitia o evento ao vivo, porém quando da fala do gestor socialista ocorreu a interrupção da transmissão sem nenhuma explicação. Assim que Cristiano terminou a fala, a rádio retornou ao vivo com o evento.

Em contrapartida, a emissora tem aberto espaços na sua grade de programação para o governador Belivaldo Chagas (PSD) e para divulgação das ações do governo, inclusive nessa segunda-feira, 23, fará entrevista com o secretário Geral de Governo, José Carlos Felizola.

O Portal Lagartense permanece à disposição da emissora para maiores esclarecimentos.