Na próxima segunda-feira, 30, às 19h, a Prefeitura de Simão Dias, por meio da Secretaria Municipal de Finanças e Tributos, realizará uma live para sortear as dezenas de prêmios da campanha IPTU Premiado 2021.

Cabe destacar que a campanha está sendo realizada em parceria com o comercio simãodiense, e tem o objetivo de estimular a sociedade a contribuir com o desenvolvimento do município.