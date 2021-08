Lagarto FC é campeão do Sergipão SUB-20 de 2021

Na tarde da última segunda-feira, 23, a Arena Batistão, em Aracaju, sediou a grande final do Campeonato Sergipano SUB-20 da Série A1. Na ocasião, o Lagarto FC venceu o Confiança por 1 a 0 e além de conquistar a competição, também conseguiu o acesso para a Copa São de Futebol Júnior e a Copa do Nordeste de 2022.

Já com a bola rolando, os dois times fizeram uma partida muito equilibrada durante os dois tempos. As duas equipes criaram boas oportunidades, mas foi o Lagarto que balançou as redes. O gol que deu o título ao time alviverde saiu ainda no primeiro tempo aos 17 minutos, através do atacante Léo.

Com o título o Lagarto conquistou o troféu que levou o nome do ex-auditor do Tribunal de Justiça Desportiva de Sergipe, Jailson dos Santos, que por 30 anos prestou relevantes serviços ao TJD/SE. Por outro lado, o Confiança, além do vice-campeonato, conquistou também vaga na Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2022.