Sancionada a lei que altera o nome do Frei Cristóvão para Artur Reis

Com o aval da Câmara de Vereadores, a prefeita de Lagarto, Hilda Ribeiro (Solidariedade), sancionou a lei que altera o nome da Escola Municipal Frei Cristóvão para Escola Municipal Artur de Oliveira Reis. O texto ainda nomeia o Ginásio de Esportes da instituição com o nome do saudoso religioso.

Vale lembrar que a mudança do nome da escola foi prometida pela prefeita, após a morte do ex-deputado e ex-prefeito Artur Reis, que também foi o fundador do grupo Saramandaia e patriarca da Família Reis. O ato de Hilda teve o objetivo de homenagear o saudoso político Saramadaia.

Por outro lado, a medida permitirá também que duas importantes unidades de ensino do Município eternizem os nomes dos dois maiores líderes políticos da cidade, dos últimos tempos, já que a Escola Modelo levará o nome do ex-deputado, ex-prefeito e fundador do Bole-Bole, Rosendo Ribeiro Filho, o popular Ribeirinho.

Artur Reis foi deputado estadual por quatro mandatos nas décadas de 80 e 90, e prefeito de Lagarto entre 1982 e 1988. Entre seus principais feitos estão a construção da Escola Municipal Frei Cristóvão de Santo Hilário, da Barragem Dionísio de Araújo Machado com parceira do então governador João Alves Filho, além da fundação do Rotary Club e de benfeitorias junto ao Asilo Santo Antônio e o Hospital Nossa Senhora da Conceição.