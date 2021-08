Operação Equilíbrio: Polícia desarticula grupo criminoso que atuava em Lagarto e região

Uma operação conjunta entre a Polícia Civil e a Polícia Militar cumpriu nesta terça-feira, 24, mandados judiciais para desarticular um grupo criminoso envolvido com o tráfico de drogas na região Centro-Sul do estado. A Operação Equilíbrio foi concentrada nas cidades de Lagarto, Pedrinhas, Riachão do Dantas e Boquim. As investigações estão sendo conduzidas pelo setor de entorpecentes da Delegacia Regional de Lagarto.

Durante a Operação Equilíbrio, foram cumpridos três mandados de prisão até o momento. Dois deles na cidade de Riachão do Dantas e um em Boquim. Todos eram investigados como suspeitos de integrar uma organização criminosa responsável pela distribuição e comércio de drogas na região. A ação policial também resultou na apreensão de drogas e arma de fogo.

Em Riachão do Dantas, foram cumpridos os mandados de prisão de Brendo Lourenço Ribeiro e Jhon Alef, suspeitos de tráfico de drogas. Já na cidade de Boquim, foi dado cumprimento ao mandado de prisão de Adriano “Mototaxista”. Ele é suspeito de atuar fazendo a entrega de materiais ilícitos em Riachão do Dantas. Ele já responde pelo crime de tráfico de drogas.

Segundo o delegado Alisson Lial, as investigações foram iniciadas através de um inquérito policial na cidade de Riachão do Dantas e avançou, posteriormente, para outras cidades. As investigações serão mantidas a fim de identificar outras pessoas envolvidas com a associação criminosa. “A operação teve como objetivo o combate a crimes disciplinados na lei de drogas e no estatuto do desarmamento”, acrescentou.

A operação contou com diversas unidades da Polícia Civil e Polícia Militar do interior do estado e o Grupamento Tático Aéreo da Secretaria da Segurança Pública (GTA/SSP). Participaram agentes da Delegacia de Riachão do Dantas, Delegacia de Boquim, Delegacia Regional de Lagarto (1ª e 2ª Divisões), Delegacia de Indiaroba, Delegacia de Poço Verde, Coordenadoria Operacional de Polícia Civil do Interior, Canil da Guarda Municipal de Aracaju, Companhia de Policiamento com Cães (Cipcães), Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core), e o 6º Batalhão de Polícia Militar (6º BPM).

Viagra kann langfristig angewendet werden https://www.wochenspiegellive.de/uploads/tx_w25/2.php , das den Wirkstoff Sildenafil enthalt. Nome da Operação

A Operação Equilíbrio se refere ao símbolo do Yin Yang, um princípio da filosofia chinesa, onde yin e yang são duas energias opostas, representando o bem e o mal. Três dos investigados possuem este símbolo tatuado em seus corpos. Yin significa escuridão sendo representado pelo lado pintado de preto, e yang é a claridade.